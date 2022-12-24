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Trabzonspor taraftarından maç öncesi dikkat çeken pankart!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma öncesi Trabzonspor taraftarı dikkat çeken bir pankart açtı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 19:19 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 19:29
Trabzonspor taraftarından maç öncesi dikkat çeken pankart!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" koreografisi altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.

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