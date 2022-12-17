En uzun yenilmeyen takım

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-76 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981- 82'nin 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. 70 galibiyet, 20 beraberlik aldı.
Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-76 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981- 82'nin 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. 70 galibiyet, 20 beraberlik aldı.