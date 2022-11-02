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Trabzonspor evinde Ferencvaros maçıyla birlikte Avrupa'da 147. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan ekibi Ferencvaros takımını ağırlayacak olan Trabzonspor gruptan çıkma mücadelesi verecek. Bordo mavililer Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Avrupa'da 147. maçına çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 12:19
Trabzonspor evinde Ferencvaros maçıyla birlikte Avrupa'da 147. maçına çıkacak
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. haftasında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Bu maçla birlikte bordo-mavililer Avrupa'da 147. maçına çıkacak.

Akyazı Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Osmers'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Dominik Schaal yapacak. Bordo-mavililer, geride kalan 146 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 188 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.



UEFA Avrupa Ligi'nde 93. maç

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı. Trabzonspor 35 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca yarınki maçın kadrosunda olmayacak.

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