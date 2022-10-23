Haberler Trabzonspor Andreas Cornelius Kopenhag'da pişmanlığa yol açtı!

Andreas Cornelius Kopenhag'da pişmanlığa yol açtı!

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, yeni takımında pişmanlığa yol açtı. Geçtiğimiz sezon Kopenhag'ın forveti olan Pep Biel'in yerine alınan Cornelius, şimdiye dek gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Öte yandan Cornelius'un hocası, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 14:33
Andreas Cornelius Kopenhag'da pişmanlığa yol açtı!

Danimarka Ligi'nde Kopenhag son 3 maçında üst üste berabere kaldı. 18 puanla 7. sırada yer alan ve lider Nordsjaelland ile arasında 7 puan fark olan Kopenhag'da eleştirilerin hedefi kulübün futbol direktörü Peter Christiansen oldu.

BIEL SATILDI, CORNELIUS ALINDI

Kopenhag'da geçen sezon hücum oyuncusu Pep Biel, 47 maçta 18 gol ve 9 asist üretmişti. Golcü oyuncunun 6 milyon euro bedelle Yunan ekibi Olympiakos'a satılması ve yerine Trabzonspor'dan alınan Andreas Cornelius'un beklentilerin altında kalması eleştirileri beraberinde getirirken Peter Christiansen eleştiriler üzerine açıklama geldi.

"TRANSFERDE HATALAR YAPTIK"

Peter Christiansen yaptığı açıklamada, "Elbette eleştiriler olabilir. Sorumlusu sonuçta biziz. Oyuncu transferleri ya da teknik direktör ile yolların ayrılması gibi kararlar verilmesi kolay kararlar değil. Ama transferlerde hata yapıyorsunuz. Hem iç hem de dış transferde durumu bu" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

"DÜNYADA YANILMAYAN BİRİ VAR MI?"

Ancak; Christiansen gelecek adına umutsuz konuşmadı. Kopenhag'ın futbol direktörü, "Biz ayağa kalkmalıyız. İtiraf etmek gerekir ki bu dünyada hiçbir şeyde yanılmayan birinin olduğunu da sanmıyorum" dedi.

CORNELIUS'UN PERFORMANSI

Trabzonspor'un şampiyonluğunda 17 gol 3 asistlik büyük pay sahibi olan Cornelius, bordo-mavililerde bu sezon ise 7 maçta 3 gol 1 asist kaydetmiş sonrasında da Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Bordo-mavililer Cornelius'un satışından 6 milyon euro gelir elde etmiş ve Danimarkalı oyuncunun yerini Maxi Gomez ve Umut Bozok ile doldurmuştu.

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