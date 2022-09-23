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Trabzonsporlu Bakasetas'ın üstüne yürüyen taraftara hapis ve men cezası!

Geçtiğimiz sezon oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçında bordo mavililerin yıldızı Bakasetas'ın üstüne yürüyen taraftara dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:02
Trabzonsporlu Bakasetas'ın üstüne yürüyen taraftara hapis ve men cezası!

Kayseri'de geçen sezonun ilk yarısında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 44'üncü dakikasında sahaya girerek, bordo-mavililerin Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Kayserispor taraftarı Oktay K.(18) tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile seyirden men cezası aldı. Mahkeme, sanığın cezasını 10 aya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay, ligin ilk yarısında geçen yıl 2 Ekim'de Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44'üncü dakikasında, Kayserispor'un doğu tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K., mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu. Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Şüpheli Oktay K. hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, 'müsabakanın seyrini bozmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Oktay K., hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Oktay K., "Sahaya girdiğim doğrudur. Arkadaşlar itince ben de dayanamayıp sahaya girdim. Sahada hiç bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Oktay K.'yi, 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 10 aya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Hakim, ayrıca sanığın 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girememe cezası verdi.

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