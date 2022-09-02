TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı yuvaya döndü

Son şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Bordo-mavili yönetim, 2019'da 18.5 milyon euro'ya Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı. Napoli'den Adam Ounas'ı alan Fransız ekibi, 25 yaşındaki orta sahanın bordo-mavili takıma gitmesine izin verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf transferinin bittiğinin sinyalini verdi. Karadeniz devi, 1.84 boyundaki yıldızı bugün özel uçakla İstanbul'a getirecek. Ümraniyespor- Trabzonspor maçını tribünden izleyecek milli futbolcu, UEFA listesine de yazılacak. Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Lille ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.