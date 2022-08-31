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Trabzonspor'a 3 futbolcudan müjde!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşmelerinin ardından takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:01
Trabzonspor'a 3 futbolcudan müjde!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Edin Visca, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan katılmadı. İtalya'dan dönen ve sakatlığı süren Bruno Peres de antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha ortasındaki toplantısına katıldıktan sonra kondisyon salonuna döndü.

Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşmelerinin ardından takımla çalışmalara başladı.

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