TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - ÖZ ELEŞTİRİ ZAMANI

Trabzonspor rotasyonu düzgün ayarlayamadığı için ligde de yara aldığı bir süreçten geçti. Saha dışında kağıt üstünde karşılaşma sonrası konuşmalarında olduğunu sandığı, iddia ettiği şeylerin gerçekte öyle olmadığını, yani var sandığı şeylerin aslında yok olduğunu gördü. Ama en acısı da Şampiyonlar ligi hayalinin bu sezon özelinde yok olması oldu.