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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Kopenhag'ı ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Devler Ligi'ne veda etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 08:19
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - TARAFTAR KADAR SAVAŞMADILAR!

Bunca yıldır statlarda maç izledim. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası izledim. Dün geceki kadar muhteşem bir tribün atmosferi görmedim. Top, Kopenhag'lı oyunculara gelince kulakları sağır eden bir ıslık sesi, oyun Trabzonspor'da iken inanılmaz bir coşku... Anlatılmaz yaşanır ancak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Bu atmosferde başlayan maçın hemen başında Djaniny ile kaçan gol, umutlarımızı artırdı. Kopenhag çok fizikli ve güçlü oyunculardan kurulu takım. Cornelius'un müthiş kafa vuruşunu Ryan tıpkı Djaniny'nin şutundaki gibi müthiş çıkardı. İlk maçta olduğu gibi dün de kornerlerde topu arka direkteki Daramy'ye servis etmeye çalıştılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Savunmanın önüne dörtlü setler kurmayı bu maçta da sürdürdüler. Abdülkadir Ömür bir türlü basit oynamayı öğrenemedi. Çok şey yapıyormuş gibi göründü ama hiçbir şey yapamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Kopenhag oyunu çok soğuttu; Hollandalı hakem bu duruma göz yumdu. Bizim Kopenhag'da oynamamız gereken futbolu dün rakip oynadı. 0-0'ı çok iyi oynadılar ilk yarıda. Ve ilk yarıda sahanın en iyisi tribündeki taraftarlardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Evet ilk yarıda 3 net pozisyon bulduk ama yavaş oynadık. Cornelius'u topla buluşturamadık. Sol kanat hiç çalışmadı desek yeridir. Sahada bir oyun lideri yoktu. Bu kadar yumuşak bir orta saha ile gol bulmamız imkansızdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Savunma ile hücum hattı arasındaki kopukluğu çok iyi kullandı Kopenhag. İlk yarıda rakibi yoramadık bile. Trabzonspor'un Acilen problem çözen oyunculara ihtiyacı var. Geçen yılki Trabzonspor, bu Kopenhag'ı perişan ederdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

İkinci yarıya Kopenhag hızlı başladı. Kabus gibi dakikalar izledik. Maç elden gidiyor, sahada reaksiyon veren yok. Abdülkadir Ömür - Trezeguet değişikliği ise daha erken olabilirdi. Tam kötü oynadığımız anlarda Cornelius akıllara zarar bir gol kaçırdı. Kopenhag'ın setlerini aşmayı bir türlü başaramayınca, rakibin öz güveni daha da arttı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Dün futbol adına bütün doğruları çöpe attık. Yana, geriye oynama rekoru kırdık. Hal böyle olunca tarihi fırsatı kaçırdı Trabzonspor. Sanki Kopenhag sahada 15 kişi de biz 8 kişiymiş gibi bir maç oldu. Sahada sinen ve sorumluluk almayan oyuncular vardı. Kopenhag hocası Jesus Thorup da kenardan sahadaki futbolcuları kadar savaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - ÖZ ELEŞTİRİ ZAMANI

Trabzonspor rotasyonu düzgün ayarlayamadığı için ligde de yara aldığı bir süreçten geçti. Saha dışında kağıt üstünde karşılaşma sonrası konuşmalarında olduğunu sandığı, iddia ettiği şeylerin gerçekte öyle olmadığını, yani var sandığı şeylerin aslında yok olduğunu gördü. Ama en acısı da Şampiyonlar ligi hayalinin bu sezon özelinde yok olması oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Trabzonspor'un gerçekçi bir baskısı yoktu, nedense ilk maç sonunda "var" sanıyordu. Trabzonspor'un rakibi zorlayacak süreklilikte bir temposu yoktu. Var sanıyordu. Trabzonspor'un rakibin ön alan baskısına karşı üretebildiği bir çözüm yoktu, var sanıyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Bu yokların var sanıldığı ortamda gerçeklerle yüzleşmek için en temel ihtiyaç öz eleştiri. Trabzonspor'un 180 dakika boyunca gerçekçi hiçbir üretimi ve yaklaşımı yoktu. Halbuki ilk maç pek çok konuda fikir verebilirdi, ama nedense Trabzonspor cephesi bu fikirlere ihtiyacı yok sanıyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kopenhag maçını değerlendirdi!

Trabzonspor geçen sezon kendini yeniden var etmesini bilirken aklı başında, ayakları yere sağlam basan, kolektif bir takımdı her şeyiyle. Kulübesinden tribününe kadar. Şehrin ve kulübün kaybettiği sanılan, artık yok olduğu sanılan şeylerin varlıklarını yeniden göstermesiyle "Buradayım" demişti Trabzonspor.

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