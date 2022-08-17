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Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı hazırlıklarına başladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:48
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ise koordinasyon ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Perşembe gününü izinli olarak geçirecek takım, bu maçın hazırlıklarını 19 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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