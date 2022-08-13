Haberler Trabzonspor Keşan desenli forma beğenildi

Keşan desenli forma beğenildi

Trabzonspor'un, beklenen siyah forması çıktı. TS Club, keşan desenli siyah formayı, "İnadını zırh gibi giyinip şampiyonluğa koşanları biliriz biz. Şimdi aynı inadı yeniden giymeleri için özenle üretildi. Bir Trabzonspor klasiği keşan desenli, yeni siyah forma!" ifadeleriyle duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Keşan desenli forma beğenildi
Trabzonspor'un, beklenen siyah forması çıktı. TS Club, keşan desenli siyah formayı, "İnadını zırh gibi giyinip şampiyonluğa koşanları biliriz biz. Şimdi aynı inadı yeniden giymeleri için özenle üretildi. Bir Trabzonspor klasiği keşan desenli, yeni siyah forma!" ifadeleriyle duyurdu. Fırtına'nın 4. forması TS Club'da 599 TL'ye satışa sunuldu. Siyah forma, bordo-mavili taraftarlar tarafından çok büyük bir beğeni topladı.
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