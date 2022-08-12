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Trabzonspor Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, son olarak Levante'de forma giyen Makedon yıldız Enis Bardhi'nin transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor yaptığı KAP açıklamalarında, Enis Bardhi'nin yıllık alacağı ücreti ve Enis Bardhi transferi için Levante'ye ödeyeceği bonservisi duyurdu. İşte Trabzonspor'un Enis Bardhi transferi için KAP'a yaptığı açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 12:54 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 13:03
Trabzonspor Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

"İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
Öte yandan Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşme detaylarını da açıkladı.

İşte o açıklama;

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Bununla beraber Bardhi için Levante'ye 3 milyon euro ödeneceği açıklandı;

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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