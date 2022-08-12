Trabzonspor, Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

"İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!

Öte yandan Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşme detaylarını da açıkladı.



İşte o açıklama;

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Bununla beraber Bardhi için Levante'ye 3 milyon euro ödeneceği açıklandı;



"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."