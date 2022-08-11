Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi şehre vardı!

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi, Trabzon'a indi.

Kuzey Makedonyalı 10 numara, Levante formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez görev yaptı ve 9 gol kaydetti.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.



"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Bardhi, havaalanında basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemler tamamlandıktan sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak.Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu." dedi.