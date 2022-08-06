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Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu açılış maçında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda İstanbulpor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi bordo-mavililer Cornelius ve Denswil'in golleri ile 2-0 kazandı. Spor yazarları da İstanbulspor - Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:02
Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - ŞİİR TADINDA

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, diyordu ya şair, Trabzonspor için tam da böyle bir maçtı İstanbulspor maçı.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Şampiyonluk sonrası sezonun ilk maçında İstanbul'da "Trabzonsporluların İstanbul'daki yayla evi", Olimpiyat stadındaki mücadele genel olarak bu şiir tadındaydı.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak gibi taşıyordu geçen senenin madalyasını.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçta sular sararırken, oyun durağan bir Fransız sanat filmi rahvanlığıyla ilerlerken gelen Cornelius golü, tribünleri batan güneşin çizdiği kızıl göğü seyreder gibi keyiflendiriyordu.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bir türlü tutturulamayan ritim, eksik dinamizm, bazı maçlarda sadık kalmanın bir çeşit işkenceye dönüşebildiği oyun anlayışı, sezonun ilk maçında Trabzonspor adına dikkat çeken detaylardı.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu detaylar arasında Bakasetas, kazanılan bir köşe vuruşu esnasında Denswil'le bir lisan-ı hâfi aracılığıyla konuşmuştu da öyle kesmişti o ortayı. Denswil'in güzel vuruşu skoru 0-2'ye getiriyordu.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, çok da istediklerini yapamadığı gibi gözüktüğü bir maçta bile Abdullah Avcı'yla kazandığı o muazzam alışkanlığı, kazanma alışkanlığını devam ettirdi.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yani oyun kültürü, birbiriyle oynama alışkanlıklarını sürdüren Trabzonspor için yeni heyecan tam da istenildiği gibi galibiyetlerle, mücadeleyle ve inançla başladı.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kısacası son şampiyon, yeni şampiyonluklara yeşil ışık yaktı, tüm eksiklerine rağmen.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - ÖNEMLİ

Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazanarak onun verdiği moralle, ligin yenisi İstanbulspor karşısında zorlanmadan, çok rahat 3 puan almasını bildi.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Saha içindeki oyun dengesizliğinin en büyük nedeni, topa tempo verecek, tempoyu yükseltip düşürecek oyuncu eksikliği çektiler.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hele Hamsik gibi bir oyuncu da sakat olunca topa sahip olarak özellikle set hücumuna çıkmada, daha doğru organize olmakta, rakip yarı alanda sıkıntı yaşadılar. Trezeguet top ayağında saldırgan ve girişken bir oyuncu ama daha basit oynayıp, oyun bilgisini ve yorumunu geliştirmesi gerekir.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Nwakaeme ile ayrı profilde bir oyuncu. Kendi özelliklerine uygun oyun modellerini Trezeguet'in saha içine sürmesi gerekir.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Cornelius her zaman iyi bir golcü ve bağlantı oyuncusu. Siopis çalışkanlığı ve dinamizmle defansif orta saha olarak öne çıktı.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Edin Visca, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, geçen seneki ligin bitimine yakın 6-7 haftalık iyi olmayan performanslarını hazırlık devresi, Süper Kupa ve İstanbulspor maçında da aynı şekilde devam ettirdiler.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Avcı'nın yeri geldiğinde bu oyuncuları dinlendirerek kaybetmeyip, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü hem fiziksel, hem de mental anlamda ciddi bir düşüşleri var.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son yıllara baktığımızda ligimizde şampiyonluk yaşamış son üç kulüp, o sezondan sonraki diğer sezonda ciddi sıkıntılar yaşadılar ve performans düşüklükleri oldu. Bu başarılarını sürdüremediler.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Şampiyonluktan sonraki ikinci sezonlar her takım ve kulüp için kolay değildir. Bu anlamda ligin ilk maçları da çok zordur.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu anlamda oyun da istenilen seviyenin altında da olsa alınan 3 puan çok önemliydi.

Spor yazarları İstanbulspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Çünkü bordo-mavililer lige iyi başladıkları gibi, 10 gün sonra oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçı için hem moral hem de moral kazandılar.

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