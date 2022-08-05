TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Trabzonspor transfer için frene bassa da henüz defteri kapatmadı...
Trabzonspor transfer için frene bassa da henüz defteri kapatmadı...
Özellikle sağ stoper ve Marek Hamsik'in sakatlanmasının ardından orta saha için çalışmalar devam ediyor...
Menajerler tarafından önerilen Xeka'nın da hem şartları araştırılıyor hem de scout ekibinin raporu bekleniyor.
XEKA KİMDİR?
Lille OSC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Xeka, 10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
186 cm boyunda ve 83 kilo olan Xeka, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.
Portekizli Xeka 2018'de geldiği Lille formasıyla 144 maçta 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki yıldız orta sahada hem savunmaya hem hücuma yönelik oynayabiliyor.
Sağ stoper için de yeni fırsatlar kollanıyor.
Bütçeyi fazla sarsmak istemeyen yönetim, istediği şartların oluşması halinde bu iki mevkiyi de takviye edip, Abdullah Avcı'nın isteklerini yerine getirmeyi planlıyor...
Kanat ve forvet transferi için de aynı görüşle hareket edilecek.
26 yaşındaki Grillitsch, Hoffenheim'da 5 sezonda 149 maça çıkıp 8 gol+11 asist üretti. Ön libero, merkez orta saha ve on numara oynayabiliyor.
Orta sahaya Florian Grillitsch konusunda yeniden nabız yoklayan yönetim, Avusturyalı oyuncunun tavrına göre görüşmeleri ilerletecek.
FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?
7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'nın Nenkirchen kentinde doğan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch 1.87 boyundadır ve ön libero ve merkez orta sahada görev almaktadır.
Grillitsch, kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) takımlarında forma giymiştir.
2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, 5 sezon boyunca forma giydikten sonra kontratını yenilememiştir.