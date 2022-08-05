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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Trabzonspor haberleri... Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen son şampiyon Trabzonspor, transferde harekete geçti. Marek Hamsik'in sakatlığından sonra orta sahadaki rotasyonu genişletmek isteyen Abdullah Avcı yönetime transfer uyarısı yaptı. Bordo mavililer Grillitsch ve Xeka için nabız yokluyor. İşte transferin detayları (TS HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Trabzonspor transfer için frene bassa da henüz defteri kapatmadı...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Özellikle sağ stoper ve Marek Hamsik'in sakatlanmasının ardından orta saha için çalışmalar devam ediyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Menajerler tarafından önerilen Xeka'nın da hem şartları araştırılıyor hem de scout ekibinin raporu bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

XEKA KİMDİR?

Lille OSC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Xeka, 10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

186 cm boyunda ve 83 kilo olan Xeka, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Portekizli Xeka 2018'de geldiği Lille formasıyla 144 maçta 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

27 yaşındaki yıldız orta sahada hem savunmaya hem hücuma yönelik oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Sağ stoper için de yeni fırsatlar kollanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Bütçeyi fazla sarsmak istemeyen yönetim, istediği şartların oluşması halinde bu iki mevkiyi de takviye edip, Abdullah Avcı'nın isteklerini yerine getirmeyi planlıyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Kanat ve forvet transferi için de aynı görüşle hareket edilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

26 yaşındaki Grillitsch, Hoffenheim'da 5 sezonda 149 maça çıkıp 8 gol+11 asist üretti. Ön libero, merkez orta saha ve on numara oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Orta sahaya Florian Grillitsch konusunda yeniden nabız yoklayan yönetim, Avusturyalı oyuncunun tavrına göre görüşmeleri ilerletecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?

7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'nın Nenkirchen kentinde doğan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch 1.87 boyundadır ve ön libero ve merkez orta sahada görev almaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

Grillitsch, kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) takımlarında forma giymiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Florian Grillitsch ve Xeka için fırsat kolluyor!

2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, 5 sezon boyunca forma giydikten sonra kontratını yenilememiştir.

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