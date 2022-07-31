Kahraman Cornelius

Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Andreas Cornelius, gecenin kahramanı oldu. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçında 2 gol atan Danimarkalı santrfor, maçın adamı oldu. 29 yaşındaki krampon, sahneye önce 37. dakikada çıktı. Visca'nın pasında topu ağlara gönderip Trabzonspor'u öne geçirdi. İkinci devrenin başında da bu kez forsatçılığını konuşturdu. 51'de kalecinin elinden kaçırdığı topa kritik bir dokunuş yaparak skoru 2-0 getirdi. Geçen sezonki gollerine bu sezon da devam edeceğini gösterdi.



15 GOL ATMIŞTI

Andreas Cornelius, attığı goller dışında enerjisiyle de alkış aldı. Sahada adeta basmadık yer bırakmadı, gerektiğinde savunmaya da yardıma gelerek takım arkadaşlarını rahatlattı. Geçen sezon attığı 15 golle bordo mavili takımın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Danimarkalı golcü, dün de kupayı getiren isim oldu. Maçta sarı kart gören Andreas Cornelius, kırmızı kart ihtimaline karşı oyundan alındı. Tecrübeli futbolcu dakikalar 59'u gösterirken yerine Jorge Djaniny'ye bıraktı. Alkışlarla kenara geldi.

RAKİP KİM OLURSA OLSUN

2 gol atarak şov yapan Cornelius, maç sonrası iddialı konuştu. Şampiyonlar Ligi mesajı veren Danimarkalı forvet, "Sezona hazır olduğumuz bugün herkese göstermiş olduk. Sezonun ana hedeflerinden bir tanesi Şampiyonalar Ligi. Play Of maçı oynayacağız. Rakip kim olursa olsun, bugün bunu ne kadar hak ettiğimizi ve orada olmamız gerektiğini herkese göstermiş olduk" dedi.

MAÇIN ADAMI CORNELIUS

Turkcell Süper Kupa finalinin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları 'Turkcell Süper Kupa' kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi. 2 gole imza atan Cornelius maçın oyuncusu seçildi.



ALİ ŞAŞAL'DAN BÜYÜK HATA

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural özellikle 2. golde büyük hata yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, sağdan gelen hafif ortada topu kontrol edemedi, boşta kalan meşin yuvarlağı Cornelius ağlara yolladı.

EMREHAN KALECİYE NİŞANLADI

Mücadalenin uzatma dakikalarında Trabzonspor lehine bir penaltı kararı daha çıktı. Topun başına 19 yaşındaki forvet Emrehan Gedikli geldi. Genç futbolcu, kötü bir vuruşla topu kaleciye nişanladı; bordo mavili takımla gol siftahını kaçırdı. Arkadaşları kendisini teselelli etti. 82. dakikada oyuna giren Emrehan, mücadelesiyle

BURASI BİZE UĞURLU GELİYOR

Uğurcan Çakır "Yeni sezon için çok güzel bir başlangıç oldu. Takım arkadaşlarımız çok çalıştı. Hak ederek kazandık. Hedefimiz yine şampiyonluk. Bu statta 3 kupa aldık. Burası bize uğur getiriyor" diye konuştu.



HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

Abdülkadir Ömür, kazandıkları kupanın yeni sezon için büyük moral olduğunu kaydetti. "Taraftarımıza armağan olsun" diyen tecrübeli futbolcu, "İnşallah bu sezon yine tem kulvarlarda başarılı olacağız" dedi.