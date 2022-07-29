TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Trevoh Chalobah'a kanca!

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan bordo mavili ekip stoper arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündemine İngiliz stoper Trevoh Chalobah'ı alan bordo mavili ekip transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Chelsea yeni sezon kadro planında Trevoh Chalobah'ı düşünmüyor. Genç stoper için Trabzonspor kiralama teklifi sunacak.

Uzun süredir savunma hattı için uğraşan bordo mavili ekip Trevoh Chalobah ile temaslarını sıklaştırdığı anlaşma zemini aradığı iddia ediliyor.

Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı… Bordo-mavililerin İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncuyu renklerine bağlamasının an meselesi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Chelsea'nin Chalobah için kiralık olarak takımdan ayrılacağını yazmış olması transferin gerçekleşmesini güçlü kılıyor.

Avrupa kupalarında başarıyı isteyen Abdullah Avcı stoper bölgesine yoğunlaştı.

Trevoh Chalobah'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro... Ancak Trabzonspor transferde kiralama yöntemine başvuracak. Chalobah İngiliz Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi. Chelsea formasıyla 2021-2022 sezonunda 30 karşılaşmada görev alan savunmacı 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TRABZONSPOR'U BEĞENDİ

Trabzonspor'un Trevoh Chalobah transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz stoper sosyal medya hesabından Trabzonspor'un şampiyonluk gönderisini beğendi.