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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ise hız verdi. Fırtına'da gündeme yine Marc Bartra geldi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Stoper takviyesi için önceliği Shakhtar'lı Marlon'a veren Trabzonspor, daha önce ilgilendiği bir ismi yeniden gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Marlon'un taliplerinin artması üzerine, B planı hazırlayan bordo-mavililer, Real Betis'li stoper için yeniden hamle yapma kararı aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Sözleşmesi 2023'te biteceği için kulübünün ancak satma fikrine açık olduğu futbolcu üzerine bütçe hazırlanmaya başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetimin, bu hafta sonuna kadar bu rakam üzerinde çalışacağı kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

ESKİDEN DE BORDO-MAVI GİYDİ!

Bu sırada bir yandan da Marlon konusunda somut adım atmaya çalışacak olan Trabzonspor yönetimi, Brezilyalıyı bağlarsa Bartra transferi tekrar rafa kalkacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Ancak sorun çıkarsa öncelik 1.84 boyundaki savunmacıya verilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan ispanyol stoper için ne kadarlık bir ücret teklif edileceği henüz bilinmiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Daha önce Barcelona forması da giyen Marc Bartra, kulüp kariyerinde 381 resmi maça çıkıp, oynadığı pozisyona rağmen hiç kırmızı kart görmedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

1.84 boyundaki futbolcu, kariyeri boyunca dev takımlarda görev yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Karadeniz ekibinin, İspanyol futbolcu için Betis ile masaya oturacağı dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Real Betis ile toplam 146 maça çıkan Bartra, 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

İspanya Milli Takımı'nda da 14 kez forma giydi.

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