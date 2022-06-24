TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Bartra yeniden gündemde

Stoper takviyesi için önceliği Shakhtar'lı Marlon'a veren Trabzonspor, daha önce ilgilendiği bir ismi yeniden gündemine aldı.
Stoper takviyesi için önceliği Shakhtar'lı Marlon'a veren Trabzonspor, daha önce ilgilendiği bir ismi yeniden gündemine aldı.
Marlon'un taliplerinin artması üzerine, B planı hazırlayan bordo-mavililer, Real Betis'li stoper için yeniden hamle yapma kararı aldı.
Sözleşmesi 2023'te biteceği için kulübünün ancak satma fikrine açık olduğu futbolcu üzerine bütçe hazırlanmaya başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetimin, bu hafta sonuna kadar bu rakam üzerinde çalışacağı kaydedildi.
ESKİDEN DE BORDO-MAVI GİYDİ!
Bu sırada bir yandan da Marlon konusunda somut adım atmaya çalışacak olan Trabzonspor yönetimi, Brezilyalıyı bağlarsa Bartra transferi tekrar rafa kalkacak.
Ancak sorun çıkarsa öncelik 1.84 boyundaki savunmacıya verilecek.
Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan ispanyol stoper için ne kadarlık bir ücret teklif edileceği henüz bilinmiyor.
Daha önce Barcelona forması da giyen Marc Bartra, kulüp kariyerinde 381 resmi maça çıkıp, oynadığı pozisyona rağmen hiç kırmızı kart görmedi.
1.84 boyundaki futbolcu, kariyeri boyunca dev takımlarda görev yaptı.
Real Betis ile toplam 146 maça çıkan Bartra, 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.
İspanya Milli Takımı'nda da 14 kez forma giydi.
6 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.
2016'da 8 milyon euro bedelle Borissa Dortmund'a transfer olan İspanyol stoper, 2018'de 10.5 milyon euro'ya Betis'e geçti.