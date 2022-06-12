TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Trabzonspor'un renklerine bağlamaya çalıştığı Hırvat sol bek Borna Barisic'ten ilk açıklama geldi...
Trabzonspor'un renklerine bağlamaya çalıştığı Hırvat sol bek Borna Barisic'ten ilk açıklama geldi...
29 yaşındaki oyuncu, İskoç Daily Record gazetesinin bordo-mavili takımın transfer ilgisiyle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Şu an milli takımdayım.
Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Her zaman teklifler gelir.
Sizle ilgilenen kulüpler olur. Eğer ayrılacaksam bu kulübümü ve beni tatmin eden bir teklif olmalı.
O zamana kadar beklemek en doğrusu" ifadelerini kullandı.
Barisic'in sözleri, Trabzonspor'a gelmeye olumlu baktığını gösterdi.
ASİST USTASI
Fırtına, Glasgow Rangers ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. İskoç ekibiyle anlaşma sağlanırsa, oyuncu imzaya çağrılacak...
1.86 boyundaki Barisic 2018'den bu yana Rangers'ta.
Mavi-beyazlılarda 155 maça çıkan tecrübeli futbolcu 7 gol+35 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Osijek, Lokomotiv Zagreb ve Dinamo Zagreb formaları da giyen Borna, Hırvat Milli Takımı'nda 26 kez yer aldı, 1 gol attı.
Hırvatistan Milli Takım formasını 26 kez giyen Barisic, 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.
Glasgow Rangers'ta top koşturan oyuncu, 10 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.
1.86 boyunda olan Barisic, sol ayağını kullanıyor.
Borna Barisic, verdiği bu pozla futbol dışındaki özel hayatında bir hız tutkunu olduğunu ortaya koydu.
29 yaşındaki Barisic, sol ayağıyla etkili gol pasları veriyor. Rangers ve Osijek formalarıyla 279 maçta 57 asiste imza attı.