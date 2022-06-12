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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Öncelikli olarak sol bek pozisyonu için girişimlerini hızlandıran bordo-mavililerde gündeme Borna Barisic gelmişti. Yıldız futbolcu İskoçya basınına transfer açıklamasında bulundu. İşte Barisic'in dikkat çeken açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Trabzonspor'un renklerine bağlamaya çalıştığı Hırvat sol bek Borna Barisic'ten ilk açıklama geldi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

29 yaşındaki oyuncu, İskoç Daily Record gazetesinin bordo-mavili takımın transfer ilgisiyle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Şu an milli takımdayım.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Her zaman teklifler gelir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Sizle ilgilenen kulüpler olur. Eğer ayrılacaksam bu kulübümü ve beni tatmin eden bir teklif olmalı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

O zamana kadar beklemek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Barisic'in sözleri, Trabzonspor'a gelmeye olumlu baktığını gösterdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

ASİST USTASI

Fırtına, Glasgow Rangers ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. İskoç ekibiyle anlaşma sağlanırsa, oyuncu imzaya çağrılacak...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

1.86 boyundaki Barisic 2018'den bu yana Rangers'ta.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Mavi-beyazlılarda 155 maça çıkan tecrübeli futbolcu 7 gol+35 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Kariyerinde Osijek, Lokomotiv Zagreb ve Dinamo Zagreb formaları da giyen Borna, Hırvat Milli Takımı'nda 26 kez yer aldı, 1 gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Hırvatistan Milli Takım formasını 26 kez giyen Barisic, 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Glasgow Rangers'ta top koşturan oyuncu, 10 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

1.86 boyunda olan Barisic, sol ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

Borna Barisic, verdiği bu pozla futbol dışındaki özel hayatında bir hız tutkunu olduğunu ortaya koydu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Barisic'ten transfer sözleri

29 yaşındaki Barisic, sol ayağıyla etkili gol pasları veriyor. Rangers ve Osijek formalarıyla 279 maçta 57 asiste imza attı.

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