İstanbul'da şov günü

Şampiyon Trabzonspor'un taraftarı geçen hafta İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda büyük bir kutlama gerçekleştirmişti. 350 bin taraftarla yapılan muhteşem etkinlik, herkesi hayran bırakmıştı. Trabzonspor, bugün İstanbul'da bir kez daha sehne alıyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etmesiyle sahasında tahribat yaşanmıştı. Şenol Stadyumu'nun futbol oynanmaya elverişle olmamasından dolayı Karadeniz devi, Altay ile bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak. Tribünlerde yaklaşık 75 bin taraftarın yer alması ve taraftar rekoru kırılması bekleniyor. Muhteşem tribün şovlar yapılması bekleniyor.



KUPA İLE TUR ATACAKLAR

Şampiyon Trabzonspor, bugün oynanacak Altay maçı sonrası taraftarını selamlayacak. Şampiyonluk kupası ile tur atacak Karadeniz devinin futbolcuları, yine taraftarı coşturacak.



REKOR ŞANSI SÜRÜYOR

Fırtına, puan rekoru ile şampiyonluk şansını sürdürüyor. Rekor 1987-1988 sezonunda Beşiktaş'ın 12 puan önünde ipi göğüsleyen G.Saray'a ait... Kalan iki haftada F.Bahçe ile farkın 12 puanın üzerine çıkması halinde bu rekoru da kıracak olan Karadeniz devinin şu anda 78, sarı-lacivertlilerin ise 69 puanı var.



KUPA SONRASI YOLCULUK

Dün gece Şenol Güneş Stadyumu'nda muhteşem bir şovla şampiyonluk kupasını alan Trabzonspor, ardından İstanbul'a hareket etti.