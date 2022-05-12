TRABZONSPOR HABERİ: Altay maçı bilet fiyatlarında düzenleme! Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37. haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Altay karşılaşmasının bilet fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Ağaoğlu, bilet fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini ifade etti ve biletlerini daha önceden almış olan taraftarların ücret farklarının hesaplarına iade edileceğini belirtti.



İşte o sözler...

"Değerli Trabzonsporlular;

15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim.

Saygılarımla."

Güncellenen bilet fiyatları şu şekilde:

BATI VIP: 750 TL

BATI ALT: 400 TL

BATI ORTA/ÜST: 350 TL

DOĞU ALT/ÜST: 200 TL

GÜNEY: 100 TL

KUZEY: 100 TL