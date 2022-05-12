Haberler Trabzonspor Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Son dakika spor haberi: Transferde savunma hattına öncelik veren Trabzonspor'da Kaan Ayhan ismi ön plana çıktı. Bordo-mavililerin bir süredir girişimlerde bulunduğu 27 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, A Milli yıldızın transfer kararını verdiğini yazdı. İşte yaşanan gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 19:43 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 19:43
BURAK ŞENTÜRK
Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere yapılacak hamlelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak olan bordo-mavililer, transferde işi erkenden bitirmenin amaçlarını yapıyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Bordo-mavililer, bir an önce gelecek sezonun kadrosunu oluşturarak uyum süresini en aza indirmek istiyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Transfer için düğmeye basan Fırtına, önceliği savunmaya verdi.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, adaylar üstüne yoğunlaştı.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Listenin ilk sırasında ise A Milli yıldız Kaan Ayhan bulunuyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Geçtiğimiz sezon da 27 yaşındaki futbolcu için uğraş veren bordo-mavililer transferde yeniden atağa kalktı.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ın sezon sonunda kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Yeni adresi merak edilen başarılı savunmacı, Trabzonspor ile ilgili kararını verdi.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER!
Çizme basınından tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Kaan Ayhan, Türkiye'de forma giymeyi kabul etmedi.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Söz konusu haberde; 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediği ifade edildi.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Kaan Ayhan'ın, sezonun sona ermesinin ardından bu liglerden birinden gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Başarılı stoperin Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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