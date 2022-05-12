Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere yapılacak hamlelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere yapılacak hamlelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak olan bordo-mavililer, transferde işi erkenden bitirmenin amaçlarını yapıyor.
Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi.
Bordo-mavililer, bir an önce gelecek sezonun kadrosunu oluşturarak uyum süresini en aza indirmek istiyor.
Transfer için düğmeye basan Fırtına, önceliği savunmaya verdi.
Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, adaylar üstüne yoğunlaştı.
Listenin ilk sırasında ise A Milli yıldız Kaan Ayhan bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon da 27 yaşındaki futbolcu için uğraş veren bordo-mavililer transferde yeniden atağa kalktı.
İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ın sezon sonunda kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yeni adresi merak edilen başarılı savunmacı, Trabzonspor ile ilgili kararını verdi.
TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER!
Çizme basınından tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Kaan Ayhan, Türkiye'de forma giymeyi kabul etmedi.
Söz konusu haberde; 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediği ifade edildi.
Kaan Ayhan'ın, sezonun sona ermesinin ardından bu liglerden birinden gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
Başarılı stoperin Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.