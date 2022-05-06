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Hatayspor - Trabzonspor maçı sonrası Serkan Asan: Mutluluktan ağladık

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Serkan Asan, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çocukluğundan beri şampiyonluğun hayalini kurduğunu söyleyen genç oyuncu, "Formayı giyip o ana tanıklık etmek çok mutluluk verici. Şampiyonluk anı bambaşka bir andı. Mutluluktan ağladık." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 22:31
Hatayspor - Trabzonspor maçı sonrası Serkan Asan: Mutluluktan ağladık

Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin 23 yaşındaki futbolcusu Serkan Asan müsabakanın ardından açıklamalarda buldundu.

İşte o sözler...

Serkan Asan: Şampiyon olmak için çok uğraştık. Herkes çok çalıştı, herkesin emeği var. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şampiyonluğun içinde olmak gurur verici. Altyapıdan diğer arkadaşlarımla birlikte sahada olmak çok gurur verici. 61. maçıma çıktığım için çok mutluyum. İnşallah oynadığım maç sayısı daha da artar. Şimdi kupaya döndük. Finale çıkmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Şampiyonluk anını tarif edemem. Bambaşka bir andı. Mutluluktan ağladık. Mahalle arasında top oynarken şampiyonluğu hayal ediyorduk. Formayı giyip o ana tanıklık etmek çok mutluluk verici. İnşallah kupada da kazanıp yolumuza devam etmek 3 kupayla sezonu kapatmak hedefimiz.


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