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Aşıklar kavuşuyor! Trabzonspor'da şampiyonluk karnavalı

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için artık saatleri sayan Trabzonspor'da taraftarlar ile takım yarın oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi bu akşam Akyazı'da buluşacak... Şenol Güneş Stadyumu'ndaki antrenmana 40 bin kişi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 07:28
Aşıklar kavuşuyor! Trabzonspor'da şampiyonluk karnavalı

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi sonrası taraftarlardan gelen talebi geri çevirmemiş ve Antalyaspor maçı öncesi yapılacak son antrenmanı 12. Adam'a açma kararı almıştı. Bu doğrultuda bugün saat 16.30'da Şenol Güneş Stadı'nda yapılacak olan antrenman tüm taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek. Stada girişler ücretsiz olacak.

YÖNETİMDEN AÇIK DAVET
'Haydi büyük maç öncesi son antrenmanda buluşalım' sloganıyla Akyazı'ya davet edilen bordo-mavili taraftarların, Şenol Güneş Stadı'nı doldurması bekleniyor. Özellikle yarınki maça bilet bulamayanlar için bir fırsat oluşturan idmanı 40 bin kişinin izlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Yapılacak tezahüratlar ve yakılacak meşalelerle şölen havasında geçecek antrenman, şampiyonluk kutlamaları için de prova niteliği taşıyacak. Bordo-mavililer en son iki yıl önce takımın çalışmasını takip etmişti.

2 DEV EKRAN
YARIN kutlamalar Atatürk Meydanı ile millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılacak. İki meydana da dev ekranlar kurulacak.

KUPA RÖVANŞI 10 MAYIS'TA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı. Kayseri- Trabzon rövanşı 10 Mayıs Salı, 20.30'da Kadir Has'ta. Fırtına ilk maçı 1-0 kazandı.

BUGÜN iLAN EDEBiLiR
Son 4 haftaya 11 puan önde giren Trabzonspor şampiyonluğunu bugün ilan edebilir. Takipçisi Fenerbahçe eğer bu akşam oynayacağı Gaziantep FK maçında puan kaybederse bordo-mavililer yarını beklemeden şampiyonluğu garantileyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçına takım şampiyon olarak çıkacak. Taraftarlar ise bu akşamdan kutlamaları başlatacak... Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda ise Fırtına'nın şampiyon olabilmesi için yarınki Antalyaspor ve kalan diğer üç maçından 1 puan alması yetecek.

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