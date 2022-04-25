Haberler Trabzonspor Marek Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez...

Marek Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu bordo-mavili takımla yaşamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içinde en büyük yardımcılarından biri olan Slovak futbolcu, Antalyaspor maçını büyük bir heyecanla bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:31
Marek Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez...

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de 12 yıl geçiren ve performansıyla adını dünyaya duyuran Hamsik, 2018-2019 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Daha sonra Göteborg'da görev alan yıldız oyuncunun, Trabzonspor'a transferi camiada büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcılarından biri olan Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşamaya çok yakın. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sevinci tadacak olan Slovak futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçını adeta sabırsızlıkla bekliyor.


DİĞER
Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu haince öldürülmüştü... Ece Erken miras kararıyla şaşkına çevirdi Noyan Erken yorumsuz bırakmadı: "Ne yese doymaz..."
F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu
Dikkat çeken detay! F.Bahçe'nin golcüleri ve Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletlerine büyük ilgi!
Fırtına'nın golcüleri durdurulamıyor! Tam 63 gol...
En güzel Kadir Gecesi mesajları
BAYRAM MESAJLARI 2022
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sultanlar Ligi'nde ilk finalist Vakıfbank! Sultanlar Ligi'nde ilk finalist Vakıfbank! 17:02
Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu 17:02
Galatasaray Başkan adayı Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör... Galatasaray Başkan adayı Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör... 16:50
Dikkat çeken detay! F.Bahçe'nin golcüleri ve Jesus... Dikkat çeken detay! F.Bahçe'nin golcüleri ve Jesus... 16:38
Tuzlaspor evinde farklı kazandı! Tuzlaspor evinde farklı kazandı! 16:33
Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez... Hamsik'in şampiyonluk heyecanı! Kariyerinde ilk kez... 16:31
Daha Eski
F.Bahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı! 15:49
F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu F.Bahçe için olay hoca iddiası! Ukrayna basını Lucescu'yu duyurdu 15:41
Beşiktaş ve Trabzonspor o alanda zirvede! Beşiktaş ve Trabzonspor o alanda zirvede! 15:33
F.Bahçe'nin Jesus görüşmesinin detaylarını açıkladı! Canlı yayında... F.Bahçe'nin Jesus görüşmesinin detaylarını açıkladı! Canlı yayında... 15:08
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletlerine büyük ilgi! Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletlerine büyük ilgi! 14:20
Kerem için flaş iddia! 12 milyon euro... Kerem için flaş iddia! 12 milyon euro... 14:12