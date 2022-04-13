Sıra Karagümrük’te

Karadeniz devi, Süper Lig'in 33. haftasında Akyazı'da cuma günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu dönem son kez bir İstanbul temsilcisiyle karşılaşacak bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımlarına hiç mağlup olmadı. Trabzonspor, oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı. Artık amaç cuma günü de muhteşem taraftarının büyük desteği ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenmek ve şampiyonluk yolunda mutlu sona çok yaklaşmak.

İSTANBUL'A YENİLMEDİ

Fırtına, evinde İstanbul takımlarına karşı bu sezon yaptığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup etti. Başakşehir ile 0-0, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti.

AKYAZI'DA KARNAVAL

Süper Lig 'in 33. haftasında lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadelenin biletleri önceki gün saat 15.00'te satışa sunulmuştu. Daha bir gün dolmadan gösterilen yoğun ilgiden dolayı yönetim misafir tribün biletlerini de kendi taraftarı için satışa çıkardı. 41 bin 461 kişilik Şenol Güneş Stadyumu'nda şu anda 37 binin üzerinde bilet satışının gerçekleştirildiği dile getiriliyor. Beşiktaş derbisi sonrası birçok tribüne ceza gelmesi satışları biraz geciktirse de tribünlerin yine tamamen dolması, büyük bir coşku yaşanması bekleniyor.

11 GALİBİYET, 5 BERABERLİK

Fırtına, bu sezon Akyazı'da oynadığı toplam 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Karadeniz devi sahasında yenilmeyen tek takım. Karagümrük, Antalya ve Altay maçlarını da kaybetmemesi halinde evinde sezonu namağlup kapatacak.