Trabzonspor'a transferde dev gelir kazandı! Şampiyonluk öncesi o detay...

8 Nisan 2018'de Trabzonspor'da göreve gelen yönetim kısa sürede farkını ortaya koydu. Mali yapıyı düzeltmek için yoğun çaba harcayan yönetim, her sezon oyuncu satışlarına çok önem verdi. 18-19 sezonunda Juraj Kucka, Okay Yokuşlu ve Fabian Castillo gibi isimler satıldı, kasaya 17.6 milyon euro para girdi. Bir sonraki sezon öz evlat olan Yusuf Yazıcı 17.5 milyon euro'ya Lille'e gitti, sonraki sezon ise Sörloth'un transferinden 10 milyon euro kazanıldı. Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor başta Uğurcan Çakır olmak üzere yıldızlarını satmaya yanaşmadı ve sadece Caleb Ekuban 1.8 milyon euro bedelle sürpriz şekilde ayrıldı. Yani Fırtına 4 sezonda yaklaşık olarak futbolcu satışlarından 47 milyon euro'yu kasasına koydu.

11 MİLYON TL GELİR

Lider Trabzonspor, Beşiktaş derbisiyle kasasını doldurdu. Rekor fiyattan satışa sunulan biletleri taraftarlar çıktığı gibi tüketirken, kulübün kasasına 9.3 milyon TL girdi. Ürün satışları açısından da Trabzon'da tarihi bir gün yaşandı. TSClub mağazalarına akın eden futbolseverler, sadece formalara değil, diğer lisanslı ürünlere de büyük ilgi gösterdiler. Maç günü, yaklaşık 2 milyon TL'lik satış yapıldığı öğrenildi.

34 UÇAK SEFERİ...

Beşiktaş maçı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, Türkiye'nin pek çok ilinin yanı sıra yurt dışından da binlerce gurbetçi taraftar şehre gelmişti. Derbi günü gidiş-geliş olmak üzere ek seferlerle birlikte toplam 34 uçuş gerçekleşti.

FIRTINA FARKI DAHA DA AÇTI

Ligin ilk yarısını Konyaspor'un 7 puan önünde kapatan Trabzonspor'un, şu anda en yakın takipçisiyle puan farkı 13... 19. haftanın bitiminde Fenerbahçe ile olan 14 puanlık farkı 15'e çıkaran Fırtına, ilk devre bitiminde Beşiktaş'ın 18, Galatasaray'ın ise 19 puan önündeydi. 31. hafta itibarıyla Kartal'la 24, Cimbom'la 30 puanlık fark yapan Karadeniz devi, kalan 7 haftada rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi 8 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Bordo mavili mevcut yönetim, 4 sezonda rekabet ettiği F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan da daha az bonservis bedelleri harcayarak yarışa dahil oldu. Kanarya bu süreçte Ali Koç başkanlığında 85.11 milyon euro, Cimbom 69.05 milyon euro, Kartal 35.52 milyon euro ödeyerek kadrolarını güçlendirirken, Trabzonspor'un kasasından 4 senede toplam 33.87 milyon euro'luk transfer harcaması çıktı.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA HİÇ TAKILMADI

Sezon başından bu yana müthiş bir istikrar çizen lider Trabzonspor Süper Lig'de hiç üst üste 3 maçta puan kaybı yaşamadı. 6. haftada Konyaspor, 7. haftada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra Kayseri'yi devirip seri başlatan Trabzonspor, ikinci yarıda da art arda Sivas ile Giresun'a takılmasına rağmen sonraki maçta Galatasaray'ı yenmişti. Bordo-mavililer, Rize yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğinin ardından Gaziantep'i mağlup ederek, bu alışkanlığını sürdürmek amacında.