Şampiyonluk havası

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvedeki yerini koruyan ve en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını her geçen gün artırıyor. Karadeniz devinin Süper Lig'deki başarılı performansından fazlasıyla memnun olan bordo-mavili taraftarlar, sezon sonunda takımlarının şampiyon olacağına yürekten inanıyor. Kentte çok sayıda taraftar, şampiyonluk hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının binalarının yanı sıra cadde ve sokaklarla evlere Trabzonspor bayrakları asıldı, bordo- mavi renklerle süslendi.

'O SENE BU SENE' VURGUSU

Binalarında dev Trabzonspor bayrakları bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına ve şehre en hakim noktadaki Kanuni Bulvarı'nın Boztepe geçiş viyadüğünün ayaklarına Trabzonspor bayrağı asıldı. Viyadüğün ayaklarına asılan 661 metrekarelik bayrak, görenlerin dikkatini çekiyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi kentte bazı noktalarda kırmızı ışıklara "O sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi. Belediyeye otobüslerini kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını cihaza okuttuklarında "O sene bu sene" sözlerini duyuyor.

PARA TOPLAYIP SOKAĞI SÜSLEDİLER

Belediyelerin yanı sıra kentteki çok sayıda taraftar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinin yanı sıra sokakları bayraklarla donatıyor. Ortahisar ilçesindeki Trabzon Büyük Sanayi Sitesi'nin bir sokağı da Trabzonspor bayraklarıyla süslendi. Esnafın aralarında para toplayarak temin ettiği bayraklarla süslenen 100 metre uzunluğundaki sokak dikkati çekiyor.