Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI izle! TS Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Trabzonspor maçı izle

Lider Trabzonspor, Kasımpaşa ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Ögel ve Esat Sancaktar yapıyor.





TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarka, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

FIRTINA'DA 2 EKSİK

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

KASIMPAŞA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kasımpaşa Süper Lig'deki son 5 maçından 3 puanla ayrıldı. İstanbul ekibi zorlu deplasmanda kazanıp galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.