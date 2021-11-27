TRABZONSPOR HABERLERİ - AS: Tello transferi yattı

Trabzonspor uzun süredir kanat arayışlarında Cristian Tello'yu ilk sıraya koymuştu. Bordomavililer sezon başında bonservisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Barcelona'yı aşamamıştı, şimdi de Real Betis'i geçemediler. AS Gazetesi'nde yer alan haberde "Real Betis sezon sonu kontratı bitecek Tello için 2.5 milyon euro istedi. Trabzonspor ise 1.5 milyon euro'dan yukarı çıkmayı düşünmüyor. Bu sebeple görüşmeler sona erdi" ifadeleri yer aldı.
Trabzonsporuzun süredir kanat arayışlarında Cristian Tello'yu ilk sıraya koymuştu. Bordomavililer sezon başında bonservisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Barcelona'yı aşamamıştı, şimdi de Real Betis'i geçemediler. AS Gazetesi'nde yer alan haberde "Real Betis sezon sonu kontratı bitecek Tello için 2.5 milyon euro istedi. Trabzonspor ise 1.5 milyon euro'dan yukarı çıkmayı düşünmüyor. Bu sebeple görüşmeler sona erdi" ifadeleri yer aldı.