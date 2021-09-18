Kasımpaşa Trabzonspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer 3 puanın sahibi oldu. Fırtına'ya galibiyeti getiren gol 53. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 13'e yükseltti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.



ABDULKADİR PARMAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık yaşadı. 2'nci yarının başında Berat Ayberk Özdemir'in yerine oyuna giren Parmak, 47'nci dakikada orta sahada rakibinden sıyrıldıktan sonra topla hareketlendiği sırada kendisini yere bıraktı. Sol ayağını tutan oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Ardından kenara alınan Abdulkadir Parmak, 50'nci dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Trabzonspor önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

34. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Peres'in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Nwakaeme'nin şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

36. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.



53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin penaltı noktası yakınlarından verdiği pasta Bakasetas ceza yayı önünde topla buluştu. Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

81. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf'un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.