Seri devam etmeli

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de yenilgiyi unuttu. En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 15 karşılaşmayı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde Karadeniz devi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı. Trabzonspor'un tecrübeli hoca ile 176 gündür bileği bükülmüyor. Tüm takımın tek amacı bu seriyi devam ettirmek ve sezon sonu mutlu sona ulaşmak.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de yenilgiyi unuttu. En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 15 karşılaşmayı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde Karadeniz devi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı. Trabzonspor'un tecrübeli hoca ile 176 gündür bileği bükülmüyor. Tüm takımın tek amacı bu seriyi devam ettirmek ve sezon sonu mutlu sona ulaşmak.