Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Mourinho ile Nwakaeme arasındaki o diyalog ortaya çıktı! "Sen mi iyisin o mu kötü?"

Son dakika spor haberi: Mourinho ile Nwakaeme arasındaki o diyalog ortaya çıktı! "Sen mi iyisin o mu kötü?"

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Karadeniz ekibi Trabzonspor'da İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho ile bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin arasında geçen diyalog merak konusu olmuştu. Mourinho ile Nwakaeme arasındaki diyalogun detayları ortaya çıktı. (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Mourinho ile Nwakaeme arasındaki o diyalog ortaya çıktı! "Sen mi iyisin o mu kötü?"

Trabzonspor'un Avrupa Kupası macerası Roma mağlubiyeti sonrası bitmişti. Karşılaşmaya ise Roma'nın hocası Jose Mourinho'nun sağ bek Rick Karsdrop ile Anthony Nwakaeme'nin yanına gelip söylediği sözler damga vurdu. Üçlü bir anda gülmeye başlarken herkes, Portekizli çalıştırıcının sözlerini merak ediyordu. Mourinho, Trabzonspor'u alan savunmasıyla karşılarken sadece Nwakaeme'nin başına sağ beki Karsdrop'u dikti. Ancak Nijeryalı yıldız çalımlarıyla onu bir hayli yıprattı. Maçın son bölümünde Mourinho 2 oyuncunun da taç çizgisi üzerinde olduğu bir anda yanlarına gitti ve Nwakaeme'ye "Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?" dedi. Üç isim de gülerken Fırtına'nın yıldızı Karsdrop'u göstererek "O daha iyi" yanıtını verdi.

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