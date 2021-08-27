Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, Roma'ya deplasmanda 3-0 mağlup olarak grup aşamasına kalamadı. Spor yazarları da temsilcimizin bu karşılaşmasını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:43
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - BUNLAR TECRÜBE

Trabzonspor ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmenin verdiği dezavantajla Roma deplasmanına gitti. Tabii ki rakibin gücü kadar, ilk maçtaki alınan skor da, böyle iki ayaklı maçlarda hem oyun hem motivasyon açısından çok önemlidir. Bordo-mavililer maçın ilk yarısında Roma'ya göre çok daha fazla ataktı. Ama bunu hücum bölgesinde üretkenliğe ve pozisyon zenginliğine döndüremedi. Rakip ceza sahasına da fazla oyuncuyla giremedi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Roma takımı da ilk devre belki çok pozisyon yaratamadı ama devreyi 1-0 önde tamamlamayı bildi. Zaten Roma yaş ortalaması 25.4, gelen yeni transferlerin yaş ortalaması 22.6 olan bir ekip. Yani saha içinde enerjisi yüksek, disiplinli, çok kretatif oyuncularının olmadığı bu takım; eksiklerini gençlikle, dinamizmle, Morinho'nun taktikleriyle gidermeye çalışan bir oyun anlayışı ve modeliyle saha içinde yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililer ilk maça göre ilk 11'de 3 tane rotasyonla oyuna başladılar. Trondsen sol bek, Siopis orta saha, Cornelius de santrforda oynadı. Cornelius erken sakatlanınca da yerine Djaniny oyuna girdi. Maçın ikinci devresinde Trabzonspor rakip ceza sahası içine daha fazla oyuncuyla girdi ve üretkenliği de ilk yarıya göre daha iyiydi. 2 de pozisyon buldu. Ama yine yapılan basit savunma hatasında kalesinde golü gördü. Trabzonspor takımının en büyük sıkıntısı oyun denklemindeki saha içi gel-gitler.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililer iki maçta da çok kötü oynamadı. Bu maçlar ileriye dönük tecrübe için de çok önemli. Roma gibi rakiplere karşı oynadığınızda gelişiminizi ve bu süreçte neler yaptığınızı sorgulayabilirsiniz. Trabzonspor bir değişimin içinde tabii ki. Bu değişim, savunma dengesini de oturtarak daha olumlu ve yüksek bir seviyeye çıkacaktır. Çünkü bu maçlar takımınızın oyun felsefesi ve oyun birlikteliğiyle beraber, hafızasını da değiştirecek önemli maçlardır. Buradan çıkarılacak dersleri de Abdullah Avcı ve öğrencilerinin en iyi şekilde alacağını düşünüyorum.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - HEYBEYE BAK!

Maça, "Ben bu maçı kazanmak istiyorum" diyen bir kadro ve oyunla başladı Trabzonspor. Ve bunu sadece oyuncu kalitesiyle değil ilk dakikadan itibaren özellikle orta sahadaki dinamik futbolla da gösterdi. Ancak, ilk 15 dakikadaki yüzde 71'e 29'luk topla oynama üstünlüğü Trabzonspor'un oyun anlayışı olduğu kadar, Roma'nın rakibi yorma ve topu rakibe bırakma taktiğinden de kaynaklanıyordu biraz.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tıpkı ilk maçta olduğu gibi; ilk 20 dakika top hep bordo-mavili takımdaydı, İtalyan temsilcisi yine bir anlık baskı kurdu, orta saha ile savunma arasındaki bütünlüğün kopmasından da yararlandı, yine basit bir takım savunma hatasını sonuca dönüştürdü ve öne geçti. Top rakipteyken Bakasetas'ı en uca gönderip iki forvetli sisteme dönen Avcı, orta sahayı da maç içerisinde 3'lüden 4'lüye çekerek oyunu rakip alana yıkmaya çalışsa da istediği verimi alamadı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

İlk maçtaki hatalardan iyi ders çıkaran Mourinho, ne bir orta kesilmesine izin verdirdi ne de Nwakaeme ve Gervinho gibi teknik oyunculara boş alan bıraktı. İkinci yarıdaki Gervinho-A.Ömür değişikliği sonrası oyun hareketlenince Trabzonspor maçtaki ilk net pozisyonunu da yakaladı ama golle sonuçlandıramadı. Sonra temsilcimiz gole daha çok yaklaştı, ama Patricio kalesinde devleşti. Ardından yine oyunu sahasında kabullenen Roma, ezberlenen taktiğini tekrarladı, seri paslar ve hızlı hücumla ikinci golü buldu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Roma-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maç öncesi, "Maçı çok ciddiye alıyorum, ilk maçta bir oyuncuya özel anlamadım ama bu kez alacağım" diyerek psikolojik savaş başlatan Mourinho, bu savaşı üstün getirdi. Bu maçı şampiyonluk mücadelesi verilecek ligin kalan haftaları öncesi iyi bir test olarak görmek zorunda olan Trabzon, alacağı önemli derslerle iyi başladığı ligde çok daha büyük işler başaracaktır.

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