Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Kasımpaşa maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DİZİNDE VE ÇAPRAZ BAĞINDA SORUN YOK"

Avcı, ikinci yarıda sakatlanan ve oyunu sedyeyle terk eden Abdülkadir Ömür'ün son durumuyla ilgili müjdeli haberi verdi. Deneyimli teknik adam, "Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli. Bizim milli takımımızın ve Milli takımımız için çok önemli. Doktordan dizinde ve çapraz bağlarında sorun olmadığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde net bir sonuç ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

Abdullah Avcı, maçla ilgili ise şunları söyledi:

"4. hazırlık maçı. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Dakikaları süreleri yayarak oyuncularımızı kullanıyoruz. Her seferinde üzerine koyan bir takım var. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli. Trabzonspor'un genetiğinde zaten bu var. İyi bir takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Heyecanımız, enerjimiz yüksek. "