Şampiyon Trabzon

Trabzonspor'un gençleri, U19 Elit Ligi'ni şampiyonlukla noktaladı... 21 hafta oynanan normal sezonu 1'inci bitiren G.Saray ile ikinci sıradaki Trabzonspor, play-off finalinde karşı karşıya geldi. iki ekip normal sezonda yenişememişti. Genç Fırtına, 17. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle kazanıp ilk şampiyonluğuna ulaştı: 1-0. Antalya'daki play-off mücadelesinin ilk maçında Göztepe'yi 3-1'le geçen bordo-mavili gençler, daha sonra Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Final mücadelesine erken bulduğu golle başlayan Trabzonspor'un gençleri, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan nefis finalin ardından sezonu şampiyonlukla noktaladı.