Gervinho: Kupalar için geldim

Trabzonspor'un süper transferi Gervinho, Riva kampında açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki hücum oyuncusu, bordo-mavili kulübü tercih etmesiyle ilgili "Abdullah Avcı ile görüştüm. Buraya gelmeden Trabzonspor'u tanıyan arkadaşlarımla da konuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım" ifadelerini kullandı. Gervinho, sezon öncesi idmanların iyi gittiğini belirterek yavaş yavaş tempo artırdıklarını kaydetti. Yıldız isim güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirtti. GERVİNHO şunları söyledi: İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz. Yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmamız için tüm takım birbirine bir an önce alışmalı. Ben de çabuk uyum sağlamak için çaba sarf ediyorum"