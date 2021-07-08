Kıran kırana idman

Trabzonspor’un TFF’nin Riva Tesisleri’ndeki kampı devam ediyor. Trabzon’daki kampın ardından İstanbul’a gelen bordo-mavililer bir süredir burada çalışıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan Karadeniz temsilcisinin dünkü idmanı da bir hayli hareketli geçti. Bordo-mavili oyuncuların hırsı dikkat çekti. Çift kale maç kıran kırana şekilde geçti. Avcı oyuncularının performansından bir hayli memnun kaldı. Yeni transferler Gervinho, Koita ve Bruno Peres de takıma çabuk alıştılar. Sık sık şakalaşıyorlar.
Trabzonspor'un TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki kampı devam ediyor. Trabzon'daki kampın ardından İstanbul'a gelen bordo-mavililer bir süredir burada çalışıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan Karadeniz temsilcisinin dünkü idmanı da bir hayli hareketli geçti. Bordo-mavili oyuncuların hırsı dikkat çekti. Çift kale maç kıran kırana şekilde geçti. Avcı oyuncularının performansından bir hayli memnun kaldı. Yeni transferler Gervinho, Koita ve Bruno Peres de takıma çabuk alıştılar. Sık sık şakalaşıyorlar.