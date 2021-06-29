Hoş geldin Gladyatör

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferlerini şehre getiriyor. Göteborg'dan alınan Marek Hamsik de dün gece geç saatlerde Trabzon'a ayak bastı. 33 yaşındaki Slovak orta saha bugün önce sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisini iki yıllığına bordo-mavili renklere bağlayacak imzayı atacak. Kariyerinin ilk döneminde Brescia'da 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik ardından sadece 17 numarayı seçti. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek tecrübeli oyuncunun formasına taraftarın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



TOPLAM MALİYETİ 4.4 MİLYON EURO

Fırtına, Hamsik'e bugün iki yıllık imza attıracak. 33 yaşındaki orta sahaya her sezon için 1 milyon 500 bin euro ve 700'er bin euro imza ücreti ödenecek.



645

Kulüp kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol atarken 104 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız, 127 kez formasını giydiği Slovak Milli Takımı ile de 26 kez fileleri sarstı.