Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan altyapı operasyonu! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan altyapı operasyonu! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililer, TFF’nin yabancı kuralı kararı sonrası gözler altyapıdan gelecek isimlere de yöneldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:54
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan altyapı operasyonu! (TS spor haberi)

Bu sezon alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen bordo mavililer, bazı mevkiler için yabancı futbolcu arayışlarını devam ettirirken yerli futbolcu piyasasında fiyatların astronomik noktalara ulaşması sonrası altyapıdan da takıma takviye yapmayı hedefliyor.

Haber TS'nin haberine göre; ön libero mevkisinde Berat Özdemir'e yerli bir alternatif arayan Trabzonspor bu noktada altyapıdan gelecek isimleri denemeye alacak.

Kamp döneminde bazı genç futbolcuları deneyecek olan bordo mavililer bu oyuncuların performansına göre ön libero mevkisine yerli bir takviye yapacak.

SON DAKİKA