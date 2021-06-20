Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da sol beke Sambacı! Rene Rodrigues Martins

Transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor'da sol bek arayışları devam ediyor. Savunmanın solundaki sorunu çözmek isteyen Karadeniz ekibi için son iddia Brezilya'dan geldi.

Flamengo formasını giyen sol bek Rene Rodrigues Martins'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenirken bordomavililerin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

Flamengo'da fazla şans bulamayan Rene de Brezilya kulübünden ayrılmak istiyor. Rene, geride kalan sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yaptı. Sambacı gol ve asisti yapmadı.

RENE RODRIGUES MARTINS KİMDİR?

14 Eylül 1992 doğumlu Brezilyalı sol bek, kariyerini Flamengo'da sürdürüyor. Takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Rene, geçtiğimiz sezon yalnızca 7 maçta forma şansı bulabildi. Bu karşılaşmada gol ve asist üretemeyen Rene'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Rene şu ana dek Sport Recife ve Flamengo formaları giydi.