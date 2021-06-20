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Son dakika TS transfer haberleri | 'da sol beke Sambacı!

'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , şimdiye dek , , ve olmak üzere 4 ismin transferini noktaladı. , yolların ayrıldığı Marlon'un yerine sol bek arayışlarına devam ederken gündeme 'dan bir isim girdi. forması giyen sol bek , menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 09:49
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor'da sol beke Sambacı! Rene Rodrigues Martins
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Transfer döneminin en hızlı takımı 'da sol bek arayışları devam ediyor. Savunmanın solundaki sorunu çözmek isteyen Karadeniz ekibi için son iddia 'dan geldi.

formasını giyen sol bek 'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenirken bordomavililerin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

Flamengo'da fazla şans bulamayan Brezilya kulübünden ayrılmak istiyor. Rene, geride kalan sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yaptı. Sambacı gol ve asisti yapmadı.

RENE RODRIGUES MARTINS KİMDİR?

14 Eylül 1992 doğumlu Brezilyalı sol bek, kariyerini Flamengo'da sürdürüyor. Takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Rene, geçtiğimiz sezon yalnızca 7 maçta forma şansı bulabildi. Bu karşılaşmada gol ve asist üretemeyen Rene'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Rene şu ana dek Sport Recife ve Flamengo formaları giydi.

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