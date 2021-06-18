Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Sörloth teması

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'u geri getirmek için girişimlere başladı.

Bir süre önce, "Leipzig'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" diyen Ağaoğlu, Alman kulübünün müdürü Oliver Mintzlaff ile de masaya oturdu. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi. Leipzig kanadı da Norveçli forvetle ilgili kararın henüz verilmediğini bildirdi. Trabzonspor bekleme sürecine devam ederken, 25 yaşındaki santrforun Leipzig ile sezon öncesi kampına katılma ihtimali bulunduğu da Alman basınında yer alıyor.