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Son dakika transfer haberi: Başkan 'dan Sörloth teması

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da gündem Norveçli futbolcu Aleksander Sörloth... Başkan , Müdürü Mintzlaff ile bir görüşerek, “Sörloth için kararınızı bekliyoruz” dedi. ekibi de kısa sürede durumu netleştirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Sörloth teması

Başkan , Alexander Sörloth'u geri getirmek için girişimlere başladı.

Bir süre önce, "'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" diyen Ağaoğlu, kulübünün müdürü ile de masaya oturdu. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi. Leipzig kanadı da Norveçli forvetle ilgili kararın henüz verilmediğini bildirdi. bekleme sürecine devam ederken, 25 yaşındaki santrforun Leipzig ile sezon öncesi kampına katılma ihtimali bulunduğu da Alman basınında yer alıyor.

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