Espino Trabzonspor'a!

Transferde birçok oyuncunun ismi Karadeniz devi ile anılmaya devam ediyor. Menajer Nacho Oviedo'nun iddiasına göre, Trabzonspor, Cadiz'de forma giyen "Paşa" lakaplı Alfonso Espino'ya kiralama opsiyonlu satın alma teklifi yaptı. Uruguay basınında yer alan habere göre bordo-mavili takımın 29 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve bu konuda görüşmelerin başladığı iddia edildi. Uruguaylı sol bekin Cadiz'le 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi.



SADECE 1 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Oyuncunun mukavelesinde 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin de bulunduğu iddia ediliyor. 2018-19 sezonunun devre arasında Uruguay ekibi Nacional'den Cadiz'e transfer olan sol bekin İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Bu sezon Cadiz formasıyla La Liga'da 32 maça çıkan Espino, 4 asist yapmıştı. 1.72 boyundaki futbolcu kariyerinde Club Nacional ve Cadiz takımlarında görev yaptı. Nacional'de 167 maça çıktı ve fileleri 5 kez sarstı. 14 de asist yapan başarılı futbolcu, bir savunmacı olmasına rağmen şu ana kadar sadece bir kez kırmızı kart gördü.



