Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Ademola Lookman ilgi çekti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Leipzig ile yaptığı Alexander Sörloth pazarlığında flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli golcünün son durumunu soran Ağaoğlu, "Sörloth'a ciddi bir yatırım yapıldı. Şu an için olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmamız söz konusu değil. Yeni sezon hazırlıkları başlasın. Yeni teknik direktör kararını versin. Duruma göre bir görüşme yapabiliriz" cevabını aldı.

Sörloth için Trabzonspor'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle temmuz ayını bulacak. Bu sebeple bordo-mavililerde forvet transferinde frene basıldı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.

LOOKMAN İLGİ ÇEKTİ!

Trabzonspor'un ilgisini çeken oyuncu ise Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği, sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlayan Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.