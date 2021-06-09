Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Ademola Lookman ilgi çekti

Son dakika transfer haberleri: 'den 'a flaş transfer önerisi! ilgi çekti

'u yeniden kadrosuna katmak isteyen , yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ile temasa geçti. Alman ekibiyle transfer görüşmesini bordo-mavililerin başkanı gerçekleştirdi. Alexander Sörloth ile ilgili henüz olumlu veya olumsuz geri dönüş yapmayan Leipzig cephesi, Fırtına'ya ismini önerdi. Trabzonsporlu kurmaylar, teknik direktör 'nın raporuna göre hareket edecek. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 20:56 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 21:03
Son dakika transfer haberleri: Leipzig'den Trabzonspor'a flaş transfer önerisi! Ademola Lookman ilgi çekti

Başkanı 'nun ile yaptığı pazarlığında flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli golcünün son durumunu soran Ağaoğlu, "Sörloth'a ciddi bir yatırım yapıldı. Şu an için olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmamız söz konusu değil. Yeni sezon hazırlıkları başlasın. Yeni teknik direktör kararını versin. Duruma göre bir görüşme yapabiliriz" cevabını aldı.

Sörloth için Trabzonspor'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle temmuz ayını bulacak. Bu sebeple bordo-mavililerde forvet transferinde frene basıldı.

'nin haberine göre, Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.

LOOKMAN İLGİ ÇEKTİ!
Trabzonspor'un ilgisini çeken oyuncu ise Leipzig'in 'a da önerdiği, sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.

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