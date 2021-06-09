Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jakub Swierczok, Reinaldo, Marcelo Saracchi...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

JAKUB SWIERCZOK

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor. Polonyalı futbolcu forvet bölgesinde oynuyor ve attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MARCELO SARACCHI

Marlon'un performansından beklenen verimi alamayan Trabzonspor, Galatasaray'ın bonservisini almaktan vazgeçtiği Marcelo Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı.

BIRGER MELING

Saracchi ile temasta olan Trabzonspor'un bir diğer sol bek alternatifi Norveçli Birger Meling oldu. Trabzonspor, daha önce 2 milyon euro teklif etmiş ancak 4 milyon euro beklenti ile karşılaşmıştı. Bordo mavili ekip son teklifini iletti.

FODE KOITA

Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... Kasımpaşa forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.

REINALDO

Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim Reinaldo oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.