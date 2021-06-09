Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jakub Swierczok, Reinaldo, Marcelo Saracchi...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler belli oldu! , , ...

Son dakika transfer haberleri... ile yükselişe geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor. Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor'da, yönetim ve teknik heyetin kordineli çalışması sonucu Gervinho ve Hamsik gibi yıldız isimler kadroya katıldı. Öte yandan sol bek ısrarını sürdüren Trabzonspor'da , , Umut Meraş gibi isimler de listeye eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 17:35 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 17:35
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jakub Swierczok, Reinaldo, Marcelo Saracchi...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

JAKUB SWIERCZOK

'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , 'te forma giyen 'u renklerine bağlamak istiyor. Polonyalı futbolcu bölgesinde oynuyor ve attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MARCELO SARACCHI

Marlon'un performansından beklenen verimi alamayan Trabzonspor, 'ın bonservisini almaktan vazgeçtiği için ile görüşmelere başladı.

BIRGER MELING

Saracchi ile temasta olan Trabzonspor'un bir diğer sol bek alternatifi Norveçli oldu. Trabzonspor, daha önce 2 milyon euro teklif etmiş ancak 4 milyon euro beklenti ile karşılaşmıştı. Bordo mavili ekip son teklifini iletti.

FODE KOITA

Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.

REINALDO

Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

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