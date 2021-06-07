Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi! Söz Abdullah Avcı'da

Son dakika spor haberi: 'a transferde önerisi! Söz 'da

'da son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonua hızlı bir giriş yapan bordo mavililere menajerler, çeşitli yıldızları önermeye devam ederken, bunu son halkası oldu. formasını 8 kez terleten Brezilyalı yıldız, Trabzonspor'a transfer olması halinde orta sahanın dinamosu olabilir. Öte yandan transferde son sözü, Trabzonspor Teknik Direktörü söyleyecek. İşte detaylar... | haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 13:29
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi! Söz Abdullah Avcı'da

, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...

Menajerler bu kez de takımında forma giyen orta saha için devinin kapısını çaldı. ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.

TECRÜBELİ İSİM
Yönetim de bu futbolcuyu teknik direktör 'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. ekibi ile 12, temsilcisi ile de 6 kez maçına çıkan Fernando'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.

SON DAKİKA