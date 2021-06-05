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"Sörloth geri dönmez!"

Norveçli forvetin babası Goran Sörloth’tan can sıkan açıklama: Alexander’in ’a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
"Sörloth geri dönmez!"

Milyonlarca Trabzonsporlu'nun geri dön mesajına sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde 'Lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Yeter artık' şeklinde cevap veren Sörloth hakkında 'den son dakika iddiası geldi. 'nın en saygın spor sitelerinden Bild, Sörloth'un 'de kalıp kendini yeni teknik direktör 'a kanıtlayacağı öne sürdü. Sörloth'un babası Goran Sörloth da bu haberin ardından basınına flaş transfer açıklaması yaptı. Baba Sörloth, Norveç'in önemli gazetelerinden 'e "Alexander'in 'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak" açıklaması yaptı.

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