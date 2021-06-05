"Sörloth geri dönmez!"

Milyonlarca Trabzonsporlu'nun geri dön mesajına sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde 'Lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Yeter artık' şeklinde cevap veren Sörloth hakkında Bild'den son dakika iddiası geldi. Almanya'nın en saygın spor sitelerinden Bild, Sörloth'un Leipzig'de kalıp kendini yeni teknik direktör Jesse Marsch'a kanıtlayacağı öne sürdü. Sörloth'un babası Goran Sörloth da bu haberin ardından Norveç basınına flaş transfer açıklaması yaptı. Baba Sörloth, Norveç'in önemli gazetelerinden Dagbladet'e "Alexander'in Trabzonspor'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak" açıklaması yaptı.