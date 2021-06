Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hamsik bekleyişi! İşte kritik tarih

Karadeniz devinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeminin ilk sırasında şu an Marek Hamsik yer alıyor. Slovak orta sahaya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti. 33 yaşındaki yıldıza tavan ücret 1.5 milyon euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden Fırtına, en geç pazartesi günü bir geri dönüş bekliyor. Karadeniz ekibi, gelecek cevaba göre yol haritası belirleyecek. Bordo-mavili yönetim, Hamsik için yaptığı son 1 milyon 500 bin euro maaş+bonus+imza parasını içeren 750 bin euro'luk teklifini 250 bin euro daha artırarak 1 milyon euro'ya çıkardı.



Bu arada İspanyol basını önemli bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes adlı internet sitesi, Fırtına'nın Göteborg'daki sözleşmesinin sonuna gelen Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardığını yazdı. 33 yaşındaki futbolcuda ufak pürüzlerin kaldığı ileri sürüldü. Bordo-mavili yönetim, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek 1.83 boyundaki futbolcunun işini bir an önce bitirmek için elini çabuk tutmak istiyor. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak bura-da fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. Tecrübeli orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.



Kulüp kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol atarken 104 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız, 134 kez formasını giydiği Slovak Milli Takımı ile de 26 kez fileleri sarstı.



20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovak yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı.