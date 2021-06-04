Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihleri belirlendi

Son dakika spor haberleri: 'da olağan genel kurul tarihleri belirlendi

, olağan genel kurul toplantısının tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada olağan genel kurul toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü 'nde yönetim binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 30 Haziran Çarşamba Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 10:58
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihleri belirlendi

, olağan genel kurul toplantısını 21 veya 30 Haziran tarihlerinde yapacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, tüzüğün 29. maddesine istinaden kulübün olağan genel kurul toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü 'nde yönetim binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 30 Haziran Çarşamba Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, genel kurulda idari ve mali raporların okunması, denetim kurulu raporunun görüşülmesi ile bütçelerin okunarak oylamaya sunulacağı ifade edildi.


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