Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Arturo Vidal

Son dakika transfer haberi: 'da gündem

Son dakika haberi: 'de 'nın takımın başına gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan ve ligi 4. sırada bitiren Trabzonspor transferde büyük oynuyor. Bordo-mavililer yeni sezona güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren yönetim, birbirinden yıldız isimler için girişimlerini sıklaştırdı. Trabzonspor'da gündeme son gelen isim ise Şilili futbolcu . İşte transferde son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:39
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Arturo Vidal

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor. Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililer Sörloth transferi için de girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Arturo Vidal

Fırtına'nın gündeminde olan bir diğer isim ise Slovak yıldız Marek Hamsik. Bordo-mavililer EURO 2020'de boy gösterecek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fırtına bir yandan da alternatif isimlerle ilgili çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Arturo Vidal

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; orta sahaya tecrübeli ve marka bir oyun aklı arıyor. Bu yüzden devre arasında Enzo Perez'le görüşülmüştü. Lucas Biglia için Karagümrük'ten fikir alınmıştı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Arturo Vidal

Galatasaray'ın da gündemine de gelen ile Ever Banega'da bordo-mavililere önerildi. Banega değil de Hamsik olmazsa Vidal için bir görüşme yapılması fikri ön plana çıktı. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.

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