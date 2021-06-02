Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Arturo Vidal

Galatasaray'ın da gündemine de gelen Arturo Vidal ile Ever Banega'da bordo-mavililere önerildi. Banega değil de Hamsik olmazsa Vidal için bir görüşme yapılması fikri ön plana çıktı. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.