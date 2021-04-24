Haberler Trabzonspor İşte Trabzonspor'un Karagümrük maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

İşte 'un maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

Süper Lig'in 37. haftasında , evinde ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin 15. dakikasında bordo mavililer 'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltı pozisyonu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:58
İşte Trabzonspor'un Karagümrük maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

, Süper Lig'in 37. haftasında ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk golü, bordo mavililerin yıldızı 'in penaltı vuruşuyla geldi.

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu Karagümrüklü 'un eline çarparken, maçın hakemi VAR'a gitti.

VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısı sonrası , pozisyonu izledi ve penaltı düdüğünü çaldı.

Bununla beraber 15. dakikada Djaniny, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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