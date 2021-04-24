İşte Trabzonspor'un Karagümrük maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk golü, bordo mavililerin yıldızı Djaniny'in penaltı vuruşuyla geldi.
Dakikalar 11'i gösterdiğinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu Karagümrüklü Fatih Kuruçuk'un eline çarparken, maçın hakemi VAR'a gitti.
VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısı sonrası Ali Şansalan, pozisyonu izledi ve penaltı düdüğünü çaldı.
Bununla beraber 15. dakikada Djaniny, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.
İŞTE O POZİSYON
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)